В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай

Болгарский перец, как и помидоры, выращивают многие садоводы. Это капризная культура, зависящая от климата. Если климат не подходит, перец растёт плохо и не вызревает. Чтобы улучшить плодоношение, опрыскайте растения специальной подкормкой в мае-июне. Она состоит из трёх компонентов, которые легко разводятся в 10 литрах воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported