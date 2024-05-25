В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай

Как улучшить рост болгарского перца?

Болгарский перец, как и помидоры, выращивают многие садоводы. Это капризная культура, зависящая от климата. Если климат не подходит, перец растёт плохо и не вызревает. Чтобы улучшить плодоношение, опрыскайте растения специальной подкормкой в мае-июне. Она состоит из трёх компонентов, которые легко разводятся в 10 литрах воды.

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Первый компонент — "Циркон". Он помогает растениям адаптироваться к неблагоприятным условиям. Понадобится 1 мл средства.

Второй компонент — "Байкал М1". Он ускоряет рост растений и созревание плодов, улучшает их вкусовые качества и увеличивает период хранения. Понадобится 1 столовая ложка средства.

Третий компонент — йод. Он укрепляет иммунитет растений и участвует в обменных процессах. Понадобится 3 капли йода.

Перемешайте все компоненты и тщательно опрыскайте растения и почву под ними. Проведите 2-3 такие обработки в мае-июне.