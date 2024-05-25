Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, стоит ли убирать недоеденный корм

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Необходимо детально рассмотреть данную ситуацию.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Иногда кошка просит еды, несмотря на то, что её миска наполнена наполовину. Такое поведение может быть вызвано несколькими причинами.

Во-первых, корм, который долго лежит в миске, теряет свою привлекательность для животного, так как перестает пахнуть свежестью. В этом случае достаточно добавить несколько свежих кусочков из упаковки, чтобы еда снова заинтересовала питомца.

Во-вторых, такое поведение может объясняться тем, что кошка избалована и привыкла получать еду несколько раз в день по своему требованию. Также питомец может оставлять еду в миске, если часто остается один дома. Он может считать, что так создаёт себе запас на случай, если в следующий раз никто не насыплет свежую еду. Естественно, что если еда не портится быстро, убирать её не нужно.

Кроме того, кошка может перестать съедать весь корм, если рацион обильный и однообразный. В таких случаях стоит попробовать разнообразить питание и уменьшить порции.

Также кошка может оставлять еду в миске, если ей неудобна посуда. Если усы животного касаются стенок миски, это может вызывать дискомфорт, так как усы у кошек очень чувствительны. Проблема может возникнуть и в том случае, если миска расположена в неудобном месте, например, там, где постоянно ходят домочадцы, что мешает кошке спокойно поесть.