Средняя цена квадратного метра на новостройки в России упала до 132,1 тысячи рублей

Средняя цена квадратного метра на новостройки в России за месяц упала до 132,1 тысячи рублей, сообщили "Известиям" в федеральной компании "Этажи".
"До 1 июля осталось менее двух недель, а решения по дальнейшей судьбе льготных ипотечных программ до сих пор нет, что вызвало период ценовой нестабильности на рынке новостроек", — пояснила исполнительный директор "Этажи" Юлия Бочарникова.
Отмечается, что в мае средняя стоимость квадратного метра на новостройки снизилась на 0,5 процента, однако за годовой период она выросла на 10,3 процента.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.