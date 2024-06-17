Средняя цена квадратного метра на новостройки в России упала до 132,1 тысячи рублей

Средняя стоимость квадратного метра на новостройки в России упала

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средняя цена квадратного метра на новостройки в России за месяц упала до 132,1 тысячи рублей, сообщили "Известиям" в федеральной компании "Этажи".

Фото: Pexels by Pixabay is licensed under CC0

"До 1 июля осталось менее двух недель, а решения по дальнейшей судьбе льготных ипотечных программ до сих пор нет, что вызвало период ценовой нестабильности на рынке новостроек", — пояснила исполнительный директор "Этажи" Юлия Бочарникова.

Отмечается, что в мае средняя стоимость квадратного метра на новостройки снизилась на 0,5 процента, однако за годовой период она выросла на 10,3 процента.