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В гибели лесов Непала в огне виновато не глобальное потепление: учёные назвали реальную причину катастрофы

Учёные назвали реальную причину лесных пожаров в Непале

1:41
Наука

В Непале растет частота и интенсивность лесных пожаров, что объясняется не только изменением климата, но и переменами в отношениях между непальцами и их лесами.

Учёные назвали реальную причину лесных пожаров в Непале
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2021 году в Непале было зарегистрировано почти 6300 лесных пожаров, а в 2024 году — почти 5000, в результате которых за последний год погибло более 100 человек. Хотя климатические модели предсказывают более частые засухи, нерациональное использование лесов играет важную роль в недавних пожарах.

Исторически сложилось так, что быстрый рост населения в 1970-х годах привел к масштабной вырубке лесов под сельское хозяйство. В ответ на это в конце 1970-х годов правительство децентрализовало управление лесами, что позволило удвоить их площадь к 2016 году. Однако социально-политические изменения и миграция из сельских районов снизили активность местного населения в управлении лесами, что способствовало увеличению риска лесных пожаров. Местные жители перестали нести ответственность за уход за лесом, что привело к накоплению пожароопасного мусора, сообщает Nature.

Исследования показывают, что лесные пожары в Непале в значительной степени вызваны антропогенными факторами. Эффективное прогнозирование пожаров и обеспечение готовности к ним, включая более эффективное использование данных метеостанций и привлечение общественности, может снизить риск возникновения лесных пожаров в будущем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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