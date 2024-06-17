Компот из клубники в банках: заливаем свежие ягоды горячим сиропом и закатываем

Компот из клубники на зиму без стерилизации: вкусный и натуральный напиток

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления компота из клубники на зиму без стерилизации вам потребуются простые ингредиенты. Этот метод позволяет сохранить свежий вкус клубники, не используя классическую стерилизацию, а лишь горячий сироп, которым и заливаются ягоды.

Фото: flickr.com by mathplourde is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

2,5 л воды,

500 г клубники,

200 г сахара,

2 щепотки лимонной кислоты.

Приготовление:

Перед приготовлением компота выберите спелую, неповреждённую клубнику и удалите у неё плодоножку. Поставьте воду на огонь и доведите до кипения, добавьте сахар и дайте раствориться. Распределите клубнику в простерилизованные банки. Залейте горячим сиропом ягоды в банках, добавьте щепотки лимонной кислоты и плотно закройте крышками. Аккуратно переверните банки несколько раз, чтобы сироп равномерно распределился. Позвольте банкам остыть до комнатной температуры, а затем уберите их в прохладное место для хранения.

Таким простым способом вы сможете приготовить компот из свежей клубники без использования стерилизации. Благодаря этому, вкус и аромат клубники сохранятся, а компот будет радовать вас своим вкусом в течение зимних месяцев.