Компот из клубники в банках: заливаем свежие ягоды горячим сиропом и закатываем

Для приготовления компота из клубники на зиму без стерилизации вам потребуются простые ингредиенты. Этот метод позволяет сохранить свежий вкус клубники, не используя классическую стерилизацию, а лишь горячий сироп, которым и заливаются ягоды.
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Ингредиенты:
2,5 л воды,
500 г клубники,
200 г сахара,
2 щепотки лимонной кислоты.
Приготовление:
Перед приготовлением компота выберите спелую, неповреждённую клубнику и удалите у неё плодоножку.
Поставьте воду на огонь и доведите до кипения, добавьте сахар и дайте раствориться.
Распределите клубнику в простерилизованные банки.
Залейте горячим сиропом ягоды в банках, добавьте щепотки лимонной кислоты и плотно закройте крышками.
Аккуратно переверните банки несколько раз, чтобы сироп равномерно распределился.
Позвольте банкам остыть до комнатной температуры, а затем уберите их в прохладное место для хранения.
Таким простым способом вы сможете приготовить компот из свежей клубники без использования стерилизации. Благодаря этому, вкус и аромат клубники сохранятся, а компот будет радовать вас своим вкусом в течение зимних месяцев.