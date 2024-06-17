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Компот из клубники в банках: заливаем свежие ягоды горячим сиропом и закатываем

Компот из клубники на зиму без стерилизации: вкусный и натуральный напиток

1:20
Еда

Для приготовления компота из клубники на зиму без стерилизации вам потребуются простые ингредиенты. Этот метод позволяет сохранить свежий вкус клубники, не используя классическую стерилизацию, а лишь горячий сироп, которым и заливаются ягоды.

Компот из клубники на зиму без стерилизации: вкусный и натуральный напиток
Фото: flickr.com by mathplourde is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 2,5 л воды,
  • 500 г клубники,
  • 200 г сахара,
  • 2 щепотки лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Перед приготовлением компота выберите спелую, неповреждённую клубнику и удалите у неё плодоножку.
  2. Поставьте воду на огонь и доведите до кипения, добавьте сахар и дайте раствориться.
  3. Распределите клубнику в простерилизованные банки.
  4. Залейте горячим сиропом ягоды в банках, добавьте щепотки лимонной кислоты и плотно закройте крышками.
  5. Аккуратно переверните банки несколько раз, чтобы сироп равномерно распределился.
  6. Позвольте банкам остыть до комнатной температуры, а затем уберите их в прохладное место для хранения.

Таким простым способом вы сможете приготовить компот из свежей клубники без использования стерилизации. Благодаря этому, вкус и аромат клубники сохранятся, а компот будет радовать вас своим вкусом в течение зимних месяцев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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