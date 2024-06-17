Почему стоит выбирать ранние утренние рейсы летом: советы экспертов

Эксперты рассказали, в какое время лучше летать

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом многие туристы предпочитают бронировать вечерние рейсы, считая, что они вылетят вовремя. Однако эксперты советуют выбирать ранние утренние рейсы, около пяти утра, так как они менее подвержены задержкам и более комфортны для пассажиров.

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Брайан Диллс, профессор авиации из Университета Северной Дакоты, отмечает, что высокие температуры летом могут вызывать задержки и неудобства для пассажиров, ожидающих вылета. Утренние рейсы, напротив, проходят при более прохладной погоде, что способствует своевременному вылету.

Кроме того, жаркая погода может требовать снижения веса самолета, что также может привести к задержкам или необходимости высадки некоторых пассажиров. Профессор авиационной науки Боб Томас объясняет, что горячий воздух менее плотный, чем холодный, что снижает тягу при взлете и требует большей длины взлетно-посадочной полосы.

Еще одним плюсом утренних рейсов является их более низкая стоимость. Популярный блогер-стюардесса Кэролайн утверждает, что чем раньше вы вылетите, тем более гладко пройдет ваш полет. Поэтому, если вы планируете поездку этим летом, стоит рассмотреть возможность бронирования ранних утренних рейсов.