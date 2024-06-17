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Польза водорослей нори для здоровья: вы удивитесь

Водоросли нори улучшают работу щитовидной железы

1:29
Здоровье

Нори — это водоросли, богатые питательными веществами. Их стоит добавить в свой рацион.

Водоросли нори улучшают работу щитовидной железы
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Какие полезные вещества содержат водоросли нори

Нори содержит большое количество йода и аминокислоту тирозин. Они играют важную роль в функционировании щитовидной железы. Эти вещества контролируют работу сердца, пищеварительной системы, а также поддерживают здоровье мозга и костной системы.

Дело в том, что водоросли поглощают йод из морской воды. Если вашему организму не хватает этого микроэлемента, вы можете испытывать сильную усталость, изменения веса или отеки.

Водоросли нори — один из немногих продуктов, которые содержат йод. Кроме того, в этой пище содержится гораздо больше кальция, чем в молочных продуктах.

Нори также содержит магний, фосфор, цинк, медь, железо, марганец и селен. Водоросли богаты такими витаминами, как А, В, С, D, Е, К. Они богаты клетчаткой.

Польза нори для здоровья

Нори улучшает пищеварение и здоровье кишечника. Водоросли в рационе стимулируют рост полезных микробов в кишечнике. Это поддерживает функционирование иммунной системы.

Антиоксиданты, содержащиеся в нори, помогают бороться со свободными радикалами и защищают клетки от повреждений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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