Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар пожаловалась на то, что роды негативно отразились на её фигуре.
Звезда фигурного катания недавно в третий раз стала мамой. Расстраивает фигуристку её внешний вид.
"После беременности наступает сложный период для многих женщин, когда отражение в зеркале совсем не такое, какое хотелось бы видеть", — поделилась своей болью 38-летняя спортсменка с подписчиками.
Татьяна отметила, что ей приходится много тренироваться, чтобы вернуть прежнюю физическую форму. Она поддержала всех женщин, которые испытывают похожие проблемы после родов.
Ранее чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков сообщили о рождении третьего ребёнка.
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