Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов

Татьяна Волосожар рассказала о сложном периоде после рождения ребёнка

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар пожаловалась на то, что роды негативно отразились на её фигуре.

Фото: https://vk.com/volosozhar_t by ВК-аккаунт Татьяны Волосожар is licensed under public doman

Звезда фигурного катания недавно в третий раз стала мамой. Расстраивает фигуристку её внешний вид.

"После беременности наступает сложный период для многих женщин, когда отражение в зеркале совсем не такое, какое хотелось бы видеть", — поделилась своей болью 38-летняя спортсменка с подписчиками.

Татьяна отметила, что ей приходится много тренироваться, чтобы вернуть прежнюю физическую форму. Она поддержала всех женщин, которые испытывают похожие проблемы после родов.

Ранее чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков сообщили о рождении третьего ребёнка.