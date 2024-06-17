Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий

Простое жидкое тесто на кефире: делается буквально за пару минут

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

У вас есть возможность приготовить простое и вкусное жидкое тесто на основе кефира, которое отлично подойдет для приготовления заливных пирогов или оладий. Делимся рецептом, который поможет вам приготовить это замечательное тесто.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 яйца,

250 мл кефира,

1 столовая ложка сахара,

щепотка соли,

0,5 чайной ложки соды,

250 г муки,

30 мл растительного масла.

Приготовление:

Взбейте венчиком яйца в большой миске. Добавьте половину кефира, сахар, соль и соду в миску с яйцами. Хорошо взбейте все ингредиенты до получения однородной смеси. Постепенно введите муку в тесто, продолжая перемешивать. Постарайтесь не оставлять комочки и достигните однородной консистенции. После этого добавьте оставшийся кефир и растительное масло в тесто. Вновь тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они хорошо смешались и образовалось гладкое, сметанообразное тесто.

Ваше простое и вкусное жидкое тесто на кефире готово к использованию для приготовления заливных пирогов или оладий. Вы можете экспериментировать с разными начинками и добавками, чтобы придать уникальный вкус вашим блюдам. Наслаждайтесь приготовлением и угощайте себя и своих близких вкусными домашними кулинарными изделиями!