Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий

У вас есть возможность приготовить простое и вкусное жидкое тесто на основе кефира, которое отлично подойдет для приготовления заливных пирогов или оладий. Делимся рецептом, который поможет вам приготовить это замечательное тесто.
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
2 яйца,
250 мл кефира,
1 столовая ложка сахара,
щепотка соли,
0,5 чайной ложки соды,
250 г муки,
30 мл растительного масла.
Приготовление:
Взбейте венчиком яйца в большой миске.
Добавьте половину кефира, сахар, соль и соду в миску с яйцами. Хорошо взбейте все ингредиенты до получения однородной смеси.
Постепенно введите муку в тесто, продолжая перемешивать. Постарайтесь не оставлять комочки и достигните однородной консистенции.
После этого добавьте оставшийся кефир и растительное масло в тесто. Вновь тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они хорошо смешались и образовалось гладкое, сметанообразное тесто.
Ваше простое и вкусное жидкое тесто на кефире готово к использованию для приготовления заливных пирогов или оладий. Вы можете экспериментировать с разными начинками и добавками, чтобы придать уникальный вкус вашим блюдам. Наслаждайтесь приготовлением и угощайте себя и своих близких вкусными домашними кулинарными изделиями!