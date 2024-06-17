"Сожительница-путана сбежала, оставив пекинеса!" — Шура шокировал подробностями своей жизни

Шура рассказал о неожиданном сюрпризе от бывшей сожительницы

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Медведев, известный как Шура, рассказал о времени, когда жил с девушкой легкого поведения, которая однажды исчезла без объяснения причин, оставив ему своего пекинеса.

Фото: инстаграм аккаунт Александра Медведева

Певец вспоминает, что в тот период ему самому не хватало денег на еду. Несмотря на трудности, Шура смог преодолеть конфликт с матерью, победить наркотическую зависимость и рак, став популярным исполнителем.

Ранее сообщалось, что певец Шура рассказал о нарушении речи после микроинсульта.

"Читали в интернете о симптомах микроинсульта и говорили, что все сходится. Хуже всего то, что я не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. В итоге врач подтвердил диагноз", — вспомнил певец в беседе с PROZvezd.