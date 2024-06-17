"Сожительница-путана сбежала, оставив пекинеса!" — Шура шокировал подробностями своей жизни

Александр Медведев, известный как Шура, рассказал о времени, когда жил с девушкой легкого поведения, которая однажды исчезла без объяснения причин, оставив ему своего пекинеса.
Певец вспоминает, что в тот период ему самому не хватало денег на еду. Несмотря на трудности, Шура смог преодолеть конфликт с матерью, победить наркотическую зависимость и рак, став популярным исполнителем.
Ранее сообщалось, что певец Шура рассказал о нарушении речи после микроинсульта.
"Читали в интернете о симптомах микроинсульта и говорили, что все сходится. Хуже всего то, что я не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. В итоге врач подтвердил диагноз", — вспомнил певец в беседе с PROZvezd.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.