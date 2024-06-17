Конфликты с первого дня: Боня угрожает Стоуну в новом шоу "Выжить в Дубае"

Шоу "Выжить в Дубае" стартовало: Воля и Утяшева ведут борьбу за 10 миллионов рублей

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новое шоу "Выжить в Дубае" стартовало, где Павел Воля и Ляйсан Утяшева будут направлять 14 участников в борьбе за 10 миллионов рублей.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Звездные участники уже столкнулись с конфликтами: Саша Стоун и Виктория Боня поругались с самого начала. Виктория резко ответила на критику, подчеркнув, что сдержала себя от агрессивных действий.

В шоу также участвуют пары Джиган и Оксана Самойлова, Надя Сысоева и Саша Стоун, а также другие звезды и обычные участники. В первый выпуск игроки познакомятся друг с другом, готовясь к предстоящим испытаниям.