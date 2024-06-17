Страны G7 тратят на военные нужды в 62 раза больше, чем на гуманитарную помощь

Страны G7 сокращают гумпомощь и наращивают военные расходы

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным базирующейся в Бирмингеме исламской гуманитарной организации Islamic Relief Worldwide, военные расходы членов G7 Канады, Франции, Италии, Германии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, которые завершились в Апулии (Италия), выросли до 1,2 триллиона долларов в прошлом году, причем подавляющая часть этой суммы приходится на " 886,3 миллиарда долларов" бюджета Пентагона США. Об этом сообщает Common Dreams.

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Это на 7,3% больше, чем в 2022 году, и в 62 раза больше, чем эти страны потратили на всю гуманитарную помощь, которая необходима регионам, где возобновились военные конфликты и участились стихийные бедствия.

"По мере того, как богатые страны все чаще закрывают свои границы и сокращают помощь, в таких местах, как Судан, отрадно видеть щедрость некоторых, кто принимает нуждающихся в свои дома и делится едой и водой", — сказал Шахин Ашраф, глава исламской гуманитарной организации.