Лекарства больше не нужны: кошки приносят не только эстетическое удовольствие

Врачи назвали пользу кошек

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Оказывается, кошки приносят людям не только эстетическое удовольствие, но и реальную, ощутимую пользу для здоровья.

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Как утверждают врачи со всего мира, в некоторых случаях эти пушистики могут заменить множество медикаментов.

Например, казалось бы, обычное мурлыканье кошки обладает широким диапазоном, что благотворно влияет на психику человека, успокаивает нервы и даже помогает снизить артериальное давление без лекарств.

Кстати, ученые из Университета Калифорнии, США, уже проводили исследования с прослушиванием мурлыканья кошек.

Как и ожидалось, результаты подтвердили гипотезы — мурлыканье действительно лечит нервы, сосуды и сердце.

Самое удивительное, что в ходе исследования не было прямого контакта с животными, добровольцы слушали только звук.