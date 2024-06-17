Лекарства больше не нужны: кошки приносят не только эстетическое удовольствие

Оказывается, кошки приносят людям не только эстетическое удовольствие, но и реальную, ощутимую пользу для здоровья.
Как утверждают врачи со всего мира, в некоторых случаях эти пушистики могут заменить множество медикаментов.
Например, казалось бы, обычное мурлыканье кошки обладает широким диапазоном, что благотворно влияет на психику человека, успокаивает нервы и даже помогает снизить артериальное давление без лекарств.
Кстати, ученые из Университета Калифорнии, США, уже проводили исследования с прослушиванием мурлыканья кошек.
Как и ожидалось, результаты подтвердили гипотезы — мурлыканье действительно лечит нервы, сосуды и сердце.
Самое удивительное, что в ходе исследования не было прямого контакта с животными, добровольцы слушали только звук.
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