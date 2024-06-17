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Гибкость условий, сумма покрытия и сроки: отличия стандартного и ипотечного страхования жизни

Эксперты рассказали о различиях между страхованием жизни и ипотечным страхованием

1:33
Страхование

Страхование жизни в общем и страхование жизни при оформлении ипотеки имеют только два общих аспекта: оба являются добровольными и предусматривают выплаты в случае смерти или болезни. Теперь рассмотрим, чем они отличаются.

Эксперты рассказали о различиях между страхованием жизни и ипотечным страхованием
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Первое различие касается гибкости условий. Стандартный полис страхования жизни и здоровья, не связанный с кредитом, позволяет включать различные дополнительные услуги по желанию клиента, тогда как ипотечное страхование ограничивается базовым набором рисков: болезнь, инвалидность и смерть от несчастного случая.

Второе различие заключается в сумме страхового покрытия. В обычной страховке она может значительно варьироваться, например, от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей. В ипотечном страховании размер покрытия соответствует сумме долга по ипотеке или чуть превышает её.

Третье различие связано с выгодоприобретателем. В ипотечном страховании, помимо застрахованного лица, выгодоприобретателем выступает также банк. В стандартной страховке выплаты получают сам клиент или его близкие.

Четвёртое отличие касается срока действия страхового договора. Для обычных страховок срок может быть очень коротким, от нескольких дней до года, в зависимости от предпочтений клиента. Для ипотечных полисов срок действия длится до полного погашения займа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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