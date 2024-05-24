Сербия объявлена "геноцидной нацией". Отвечать надо жёстко, но способен ли Вучич

Если бы Александр Вучич не пожал руку Биллу Клинтону, который отдал приказ бомбить Белград, то не было бы объявления сербов нацией, организовавшей геноцид, а также потерь территорий и неуважения со стороны западной "тусовки".
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в четверг, 23 мая, проголосовала за введение "Международного дня осмысления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице в Боснии и Герцеговине". Резолюция осуждает отрицание этого "геноцида", а также "героизацию военных преступников".
То есть сербов и их героев обвинили в геноциде боснийских мусульман, хотя, по заключению независимой Международной комиссии по изучению страданий всех наций в районе Сребреницы в 1992–1995 годах под руководством Гидеона Грайфа, преступления там нельзя квалифицировать как геноцид, потому что не было целенаправленного уничтожения одного народа другим.
Вопрос о геноциде сейчас вновь подняли Германия и Руанда после поражения подобной резолюции на Совбезе ООН в 2019 году, тогда РФ наложила вето.
В четверг, 23 мая, резолюцию поддержали 84 страны, против были 19 —
Воздержались 68 делегаций.
Голосование носит рекомендательный характер, и резолюция не пройдёт в Совбезе (к РФ присоединится Китай), поэтому международных санкций на Сербию и Республику Сербскую (обособленная часть Боснии и Герцеговины (БиГ), где и находится Сребренице) не будет.
Российский посол Василий Небензя заявил на заседании ГА ООН, что у Германии нет морального права упоминать термин "геноцид". У Руанды, добавим, тоже нет — резня народа тутси признана геноцидом Международным трибуналом, организованном по решению Совбеза ООН.
Небензя сделал выговор председателю заседания ГА, который, приглашая Вучича выступить, назвал его "представителем Сербии".
"Это не какой-то уважаемый представитель Сербии, а президент Республики Сербия", — сказал Небензя.
Тем не менее представить, что к лидеру КНДР Ким Чен Ыну так обратятся, нельзя. Пренебрежение к Вучичу — это результат его заигрывания с Западом, который, уничтожив Югославию, отобрал у Сербии край Косово и Метохия и отрезал её от моря.
На встрече с генералом США Робертом Хокансоном Вучич заявил, что "Сербия, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшать партнёрское сотрудничество с американской армией в целях сохранения мира и стабильности в регионе и за его пределами". Именно Вучич в 2016 году, будучи премьером, пожал руку экс-президенту США Биллу Клинтону, отдавшему приказ бомбить Белград.
Поэтому, если лидер Сербии хочет, чтобы его и его страну уважали, нужно быть жёстче с уничтожителями своего народа.
Теперь Запад потребует от Сербии военных репараций — компенсаций "жертвам геноцида". Давление будет только нарастать, потому что на место Вучича надо поставить человека, который сдаст Косово и предаст Россию.
Более решительную позицию занимает лидер Республики Сербской Милорад Додик. Он снова заявил о возможности отделения республики от Боснии и Герцеговины.
"После этого (резолюции. — Ред.) у нас нет причин оставаться вместе", — сказал Додик в ночь на 23 мая.
Лидер боснийских сербов сообщил, что в ближайшие 30 дней Баня-Лука обоснует нарушение Дейтонских соглашений и предложит соглашение о мирном разводе с Федерацией бошняков и хорватов, поскольку "сербский народ больше не может жить в этой БиГ".
На Западе категорично уверены, что Додик не сможет этого сделать ни юридически, ни физически, потому что "обанкротится уже на следующий день". Большинство кредиторов из стран — членов ЕС потребуют выплаты долгов, которые Бане-Луке будет нечем погасить, и вся банковская система рухнет после того, как иностранные банки уйдут вместе со своим капиталом.
Возможно, вот тут Россия и могла бы помочь Республике Сербской с выплатами. Борьба предстоит с Западом долгая и на многих фронтах. Во всяком случае поддержать риторикой воссоединение сербского народа Москва могла бы.
"Мы будем ждать. Мы будем ждать столько, сколько потребуется. В конце пути мы покинем Боснию и Герцеговину", — сказал Додик.
У него очень правильная позиция, он обозначает цель, которая уже формируется в будущем как реальность.
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