Сербия объявлена "геноцидной нацией". Отвечать надо жёстко, но способен ли Вучич

Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону

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Если бы Александр Вучич не пожал руку Биллу Клинтону, который отдал приказ бомбить Белград, то не было бы объявления сербов нацией, организовавшей геноцид, а также потерь территорий и неуважения со стороны западной "тусовки".

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сербы объявлены в ООН нацией, организовавшей геноцид

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в четверг, 23 мая, проголосовала за введение "Международного дня осмысления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице в Боснии и Герцеговине". Резолюция осуждает отрицание этого "геноцида", а также "героизацию военных преступников".

То есть сербов и их героев обвинили в геноциде боснийских мусульман, хотя, по заключению независимой Международной комиссии по изучению страданий всех наций в районе Сребреницы в 1992–1995 годах под руководством Гидеона Грайфа, преступления там нельзя квалифицировать как геноцид, потому что не было целенаправленного уничтожения одного народа другим.

Вопрос о геноциде сейчас вновь подняли Германия и Руанда после поражения подобной резолюции на Совбезе ООН в 2019 году, тогда РФ наложила вето.

В четверг, 23 мая, резолюцию поддержали 84 страны, против были 19 —

Россия, Китай, Венгрия, Антигуа и Барбуда, Белоруссия, Куба, Коморские острова, КНДР, Демократическая республика Конго, Доминика, Эритрея, Эсватини, Гренада, Мали, Никарагуа, Науру, Сан-Томе и Принсипи, Сербия и Сирия.

Воздержались 68 делегаций.

Голосование носит рекомендательный характер, и резолюция не пройдёт в Совбезе (к РФ присоединится Китай), поэтому международных санкций на Сербию и Республику Сербскую (обособленная часть Боснии и Герцеговины (БиГ), где и находится Сребренице) не будет.

Российский посол Василий Небензя заявил на заседании ГА ООН, что у Германии нет морального права упоминать термин "геноцид". У Руанды, добавим, тоже нет — резня народа тутси признана геноцидом Международным трибуналом, организованном по решению Совбеза ООН.

Вучич пожал руку Биллу Клинтону — убийце своего народа

Небензя сделал выговор председателю заседания ГА, который, приглашая Вучича выступить, назвал его "представителем Сербии".

"Это не какой-то уважаемый представитель Сербии, а президент Республики Сербия", — сказал Небензя.

Тем не менее представить, что к лидеру КНДР Ким Чен Ыну так обратятся, нельзя. Пренебрежение к Вучичу — это результат его заигрывания с Западом, который, уничтожив Югославию, отобрал у Сербии край Косово и Метохия и отрезал её от моря.

На встрече с генералом США Робертом Хокансоном Вучич заявил, что "Сербия, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшать партнёрское сотрудничество с американской армией в целях сохранения мира и стабильности в регионе и за его пределами". Именно Вучич в 2016 году, будучи премьером, пожал руку экс-президенту США Биллу Клинтону, отдавшему приказ бомбить Белград.

Поэтому, если лидер Сербии хочет, чтобы его и его страну уважали, нужно быть жёстче с уничтожителями своего народа.

Теперь Запад потребует от Сербии военных репараций — компенсаций "жертвам геноцида". Давление будет только нарастать, потому что на место Вучича надо поставить человека, который сдаст Косово и предаст Россию.

Мирослав Додик формирует у сербов верный запрос

Более решительную позицию занимает лидер Республики Сербской Милорад Додик. Он снова заявил о возможности отделения республики от Боснии и Герцеговины.

"После этого (резолюции. — Ред.) у нас нет причин оставаться вместе", — сказал Додик в ночь на 23 мая.

Лидер боснийских сербов сообщил, что в ближайшие 30 дней Баня-Лука обоснует нарушение Дейтонских соглашений и предложит соглашение о мирном разводе с Федерацией бошняков и хорватов, поскольку "сербский народ больше не может жить в этой БиГ".

На Западе категорично уверены, что Додик не сможет этого сделать ни юридически, ни физически, потому что "обанкротится уже на следующий день". Большинство кредиторов из стран — членов ЕС потребуют выплаты долгов, которые Бане-Луке будет нечем погасить, и вся банковская система рухнет после того, как иностранные банки уйдут вместе со своим капиталом.

Возможно, вот тут Россия и могла бы помочь Республике Сербской с выплатами. Борьба предстоит с Западом долгая и на многих фронтах. Во всяком случае поддержать риторикой воссоединение сербского народа Москва могла бы.

"Мы будем ждать. Мы будем ждать столько, сколько потребуется. В конце пути мы покинем Боснию и Герцеговину", — сказал Додик.

У него очень правильная позиция, он обозначает цель, которая уже формируется в будущем как реальность.

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