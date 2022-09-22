Если падёт русский мир, падёт и сербский. Додик не отдаст Балканы НАТО

Важный европейский игрок — Республика Сербская, не позволит отдать Балканы НАТО. Визит лидера боснийских сербов Милорада Додика в Москву закрепляет позиции РФ в регионе.

Додик поддержал СВО и референдумы в ЛДНР

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик приехал 20 сентября в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Это его второй визит в РФ с начала СВО. В июне Додик сообщил, что российские компании построят в Республике Сербской (РС, состоит в конфедерации БиГ) газопровод и две электростанции. Он также поблагодарил президента России за цену на газ, подчеркнув, что энергоресурсы из РФ не имеют альтернативы .

Додик заявил по итогам нынешнего визита в интервью РИА "Новости", что считает референдумы в ДНР и ЛНР суверенным решением этих регионов и России, с пониманием к ним относится и предложил послать своих наблюдателей.

Ранее он заявил ТАСС, что "российская спецоперация на Украине оправданна", подтвердив, что "Россия — это не Сербия, которую можно отрезать от нефти и ввести санкции".

"России пришлось принять ответные меры", — добавил Додик.

Победа на выборах Додику обеспечена хорошими отношениями с Путиным

Додик не случайно выбрал этот момент для своего визита — за три недели до выборов в РС, поскольку считает встречу с Путиным своим сильнейшим предвыборным козырем. Глава РФ пожелал сербскому лидеру удачи на выборах, а Додик среди прочего сказал:

"Нам всегда важно иметь таких друзей, как вы".

Этот ход всегда обеспечивал ему поддержку боснийских сербов — фанатов России и её лидера.

Додик заявил, что воспользовался случаем, чтобы ещё раз повторить, что Босния и Герцеговина (мусульмане бошняки и хорваты) ввела санкции, но они нигде не могут быть реализованы, потому что нет решения РС.

"Самое главное для нас, чтобы мы оставались нейтральными, и чтобы Россия уважала то, что думает и делает Республика Сербская в почти невозможных обстоятельствах, в окружении постоянного давления и внутренней подрывной деятельности", — добавил Додик.

Додик поддержал идею футбольного товарищеского матча между Россией и Боснией 19 ноября в Петербурге.

Без русского мира, не будет и сербского

Невозможно подумать, чтобы президент Сербии Александр Вучич не знал, по какому делу Додик едет в Москву — заверить Владимира Путина в лояльности. Причём, в этом тандеме Додик даже более ведущий, чем ведомый. Оба сербских лидера понимают, что если падёт русский мир, падёт и сербский мир, в том числе в Косово.

"Российская Федерация является гарантом выживания сербов в БиГ в это нестабильное и неопределённое время", — сказал Додик.

Четыре года в Баня-Луке строится русско-сербский храм и культурный центр, где будет изучаться русский язык.

Инвестиции РФ в РС занимают пятое место, но первое — в нефте-газовом секторе.

Группа компаний "Оптима" — крупнейшая нефтяная компания БиГ, которая занимается всеми видами деятельности (от закупки сырой нефти до её переработки и оптовой продажи), на 100% принадлежит российской "НефтегазИнКор", которая является дочерней компанией "Зарубежнефти".

Додик не отдаст Балканы НАТО

Республика Сербская выполняет важную роль в том, чтобы не отдать Балканы НАТО. Сейчас проходят переговоры о включении в Альянс Западных Балкан (БиГ, Северной Македонии, Албании, Сербии) скопом. Пока — безрезультатно.

Неслучайно посол США в БиГ Майкл Мёрфи заявил о том, что США "не оставят БиГ России" и что он не хочет, чтобы "конфликты из каких-то других частей мира были переданы БиГ под предлогом беспокойства за её будущее".

Накануне визита в Москву Додик провёл встречу с президентом Хорватии Зораном Милановичем, который выступает против расширения НАТО. Третий игрок, скажем так — не против России на Балканах — венгерский премьер Виктор Орбан.

Работая с ними, Москве можно держать НАТО и ЕС в напряжении, что важно сейчас. Надо показать, что те, кто поддерживают хорошие отношения с РФ, выигрывают хорошую жизнь для своего населения.

Каждый зарубежный визит в Москву сейчас очень важен, потому что он показывает, что РФ может вести активную международную политику на поле "недружественных стран".

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