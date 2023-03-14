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Любовь Степушова

Сербия встанет на колени, перестав дружить с Россией

5:35
Мир » Европа » Балканы

Сербия страдает от дружбы с Россией, следует из мнения министра экономики этой страны. Вопрос, пострадает ли она больше, если не будет дружить с Россией.

Сербия встанет на колени, перестав дружить с Россией

Вучич не комментирует предложение о санкциях против РФ

Министр экономики Сербии Раде Баста предложил ввести санкции против России. Это первое открытое заявление такого рода со стороны государственного чиновника и отклонение от официальной позиции Белграда.

Баста вошёл в правительство от "Единой Сербии", которая входит в коалицию Социалистической партии Сербии (СПС) во главе с главой дипломатии Ивицей Дачичем. СПС на протяжении нескольких избирательных циклов находится в коалиции с Сербской прогрессивной партией нынешнего главы государства Александра Вучича.

Предложение Басты поддержал министр без портфеля и вице-президент СПС Джордже Миличевич.

Социалистическое движение Александра Вулина — также члена правящей коалиции — потребовало отставки министра, потому что он требует, чтобы Сербия присоединилась к "незаконным санкциям против Российской Федерации". Пока партия Вучича не прокомментировала предложение министра экономики Сербии.

В политике Белграда грядут перемены

В политике Белграда, очевидно, грядут перемены, хотя бы потому, что Вучич и другие политики не исключают, что им придётся уступить давлению ЕС. Так как это условие вступления туда Сербии.

Первые признаки уже есть. Сербия объявила, что больше не будет покупать российские истребители МИГ-29, потому что Россия не обслуживает даже те, которые уже есть. "Прагматизм" Сербии проявился и тогда, когда Вучич признал, что сербские заводы продают боеприпасы на Украину через посредников в Турции.

Но Сербии для вступления в ЕС ставятся и другие условия — это признание независимости края Косово и Метохии. Поэтому, уступив по санкциям, Белград покажет, что может идти на уступки и по Косово. Если Вучич признает независимость Косово в той или иной форме, то это выльется в протесты в Сербии. Впрочем, когда смотришь, что делает Зеленский со своей страной, то уже ничему не удивляешься и в Сербии.

Что потеряет Сербия и что приобретёт

С экономической точки зрения, перестав дружить с РФ, Сербия потеряет дешёвый российских газ, который делает конкурентноспособной химическую и нефтехимическую промышленность страны, ежегодно производящую 800 тысяч тонн продукции и обеспечивающей занятость северу Сербии — самому развитому региону страны. Если не будет дешёвой электроэнергии, то это поставит регион на колени, считают сербские экономисты.

У Сербии нет морских портов, поэтому поставки СПГ не заменят трубопроводный газ.

Учитывая, что нефтяная промышленность Сербии ("Нефтяная индустрия Сербии", НИС) принадлежит России (дочерняя компания "Газпром нефти"), то её через третьи страны (как боеприпасы) заставят посылать дизель ВСУ или национализируют, как НПЗ "Лукойл" в Италии, Болгарии. И вот здесь реакция Москвы может быть жёсткой — вплоть до прекращения поддержки Белграда в СБ ООН.

А это сразу грозит Сербии возвратом на стол резолюции о геноциде в Сребренице, который РФ ветировала.

В списке "выигрышей" Сербии — смягчение отношений с США и ЕС и доступ к соответствующим фондам ЕС, которые к 2027 году должны получить 1,5 млрд евро. Сербии на эти деньги будут указывать, что ей делать в экономике, которая станет аграрной. Это превратит страну в сырьевой придаток западных стран, она окончательно потеряет суверенитет.

"У России есть три союзника: армия флот и сербский народ"

Как сказал Pravda.Ru доктор политических наук, сотрудник Института Европейских исследований Стевен Гайич, Баста — натовский лоббист Сербии, вхож в американское посольство, но его заявление будет иметь не тот эффект, на который он рассчитывал.

По словам Севена Гайича, Сербия не ввела санкции не потому, что наша власть хорошая, а потому что она боится народа.

"Русский царь Александр III сказал, что у России есть два союзника: армия и флот, но я всегда говорил, что есть три союзника: армия, флот и сербский народ, который стал ещё гораздо более прорусским, то есть просто мобилизовался с начала специальной военной операции. Именно из-за такого сильного общественного мнения власть не посмела ввести санкции, несмотря на сильное давление с Запада", — сказал эксперт.

Сербия — единственная европейская страна, не присоединившаяся к санкциям против России. Последние опросы общественного мнения агентства "Sprint Insight" показывают, что против введения санкций против России выступает 81 процент граждан, причём многие из них также высказались за хорошие отношения с Россией.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы косово россия сербия евросоюз александр вучич
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