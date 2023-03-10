Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал продажу оружия Белградом.
Сербский лидер отметил, что запрет о продаже оружия третьей стороне оговаривался властями.
"Но куда бы не поставлялись боеприпасы, они так или иначе попадут в зону вооружённого конфликта. Наша экономика должна развиваться, мы должны жить и кормить людей", — цитирует Вучича ТАСС.
В начале марта российская сторона потребовала от Сербии обозначить официальную позицию по поставкам на Украину боеприпасов сербского производства.
Президент Сербии отметил, что страна не продаёт оружие России и Украине. Политик также подчеркнул, что в каждом контракте прописан пункт о невозможности перепродажи оружия третьей стороне без разрешения Белграда.
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