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Михаил Плисюк

Белград надеется на поддержку США в решении косовского вопроса

3:55
Мир » Европа » Балканы

Участие президента Сербии Александра Вучича в 59-й Мюнхенской конференции по безопасности дало Белграду хорошую возможность для обсуждения актуальных для страны проблем. В том числе, вопросов нормализации отношений с Приштиной.

Белград надеется на поддержку США в решении косовского вопроса

Глава Сербии, в первую очередь, выделил беседу с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, который не жалел красивых и внешне конструктивных фраз, чтобы продемонстрировать заинтересованность Вашингтона в решении насущных проблем Белграда.

По словам Вучича, с Блинкеном он обсудил и двусторонние отношения, поговорил по поводу известного франко-германского плана налаживания диалога между Белградом и Приштиной.

"Американцы были одними из немногих, кто в период эпизода с баррикадами в Косово стремились выслушать мнение сербов. Они хотели разговаривать с реальными представителями с севера и юга (Косово), — так заявил Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу Пинк.

По его словам, "Блинкен продемонстрировал понимание". Как считает Вучич, "они (американцы) понимают, насколько важно Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ), как на севере КиМ, так и на юге".

Вучич также отметил:

"Что нам делать с людьми с юга, если у них не будет ССМ? Как будут жить люди в Нижней Гуштерии, Клокоте (юг КиМ)".

Как считает президент Сербии, "американцы не поменяют свои подходы".

В свою очередь, Энтони Блинкен написал:

"Мы обсудили (с Вучичем) важность нормализации отношений с Косово. Я также передал наше удовлетворение непрерывной поддержкой Украины со стороны Сербии. Мы разделяем стремление Сербии связать своё будущее с ЕС".

Собственно, эти слова главы американской дипломатии раскрывают истинные намерения Вашингтона в отношении Белграда.

Ещё более прямолинейным был шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который, по словам Александра Вучича, откровенно и прямолинейно заявил главе Сербии о "настоятельной необходимости" для страны присоединиться к антироссийским санкциям. Причём, этот посыл прозвучал гораздо более выпукло, нежели ставшие для Брюсселя дежурными фразы о важности налаживаниях диалога между Белградом и Приштиной.

Как заявил Александр Вучич, находясь в Мюнхене, "он нисколько не верит властям в Приштине", поскольку те, несмотря на мнение ЕС и США, всячески противятся формированию ССМ.

В ходе пребывания в Мюнхене президент Вучич с удовлетворением узнал, что ещё одна страна отозвала своё признание независимости Косово, а ещё одно государство практически готово поступить аналогичным образом. Об этом глава Сербии сообщил своим гражданам. За последний период, по словам Вучича, уже 27 стран отозвали признание мятежного края и, таким образом, менее половины членов ООН поддерживают Косово, что существенно сокращает возможности Приштины на участие в ООН и других международных институтах.

Хотя мюнхенский форум по-прежнему является достаточно массовой площадкой для обмена мнениями, в условиях украинского кризиса он волей-неволей превратился в антироссийское сборище, далёкое от своего первоначального предназначения. Тем более, представители Москвы на него не приглашались. Об этом пишут, в том числе, и в Сербии, предпочитая делать акцент на попытках руководства страны использовать любые международные события для отстаивания интересов Белграда в региональном и более широком планах. Как представляется, президенту Вучичу такая задача в полной мере удалась.

Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша оон сербия косово евросоюз александр вучич
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