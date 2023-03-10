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Вучич отказался клясться, что не введёт санкции против России

Мир

Президент Сербии Александр Вучич "не может поклясться", что Будапешт не введёт санкции против России. По словам сербского лидера, он не может гарантировать, что страна сможет выстоять под давлением Запада и ЕС.

Вучич отказался клясться, что не введёт санкции против России

Как подчеркнул Вучич, до сих пор Будапешт всячески старался обойти вопрос антироссийских рестрикций.

"Я не клянусь, что мы этого не сделаем, и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно, но твёрдость нашей позиции такова, что до сих пор нам этого не пришлось делать", — заявил Вучич журналистам.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление сербского президента о том, что Запад угрожает Будапешту и принуждает ввести антироссийские санкции. Как подчеркнул Вучич, западные политики прямо указали стране на "неправильность позиции" и уточнили, что в один момент Сербия может "лишиться всего".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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