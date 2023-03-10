Президент Сербии Александр Вучич "не может поклясться", что Будапешт не введёт санкции против России. По словам сербского лидера, он не может гарантировать, что страна сможет выстоять под давлением Запада и ЕС.
Как подчеркнул Вучич, до сих пор Будапешт всячески старался обойти вопрос антироссийских рестрикций.
"Я не клянусь, что мы этого не сделаем, и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно, но твёрдость нашей позиции такова, что до сих пор нам этого не пришлось делать", — заявил Вучич журналистам.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление сербского президента о том, что Запад угрожает Будапешту и принуждает ввести антироссийские санкции. Как подчеркнул Вучич, западные политики прямо указали стране на "неправильность позиции" и уточнили, что в один момент Сербия может "лишиться всего".
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