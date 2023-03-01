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Вучич рассказал об угрозах Запада из-за СВО: "Не будете себя вести как надо — потеряете всё"

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Мир

На фоне "бешеного" конфликта на Украине Запад угрожает Сербии, сообщил президент страны Александр Вучич. По его словам, иностранные партнёры предупредили Белград, что если они займут сторону России, то "потеряют всё".

Вучич рассказал об угрозах Запада из-за СВО: "Не будете себя вести как надо — потеряете всё"

Как подчеркнул Вучич, к нему обратились напрямую.

"Продолжается бешеный конфликт на Украине. Ожидаются наступления и одних, и других, все торопятся, поэтому будут наступления с обеих сторон. Они (западные лидеры. — Прим. ред.) мне сказали: "В этих условиях мы тебе говорим, что вы всё потеряете, если не будете вести себя как надо, что мы потеряем всё", — заявил сербский президент в обращении к нации.

Как подчеркнул Вучич, Западу нужен успех не только в украинском конфликте, но и в изоляции России от мирового сообщества.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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