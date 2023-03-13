Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Отар Кушанашвили попросил прощения у Анастасии Волочковой: "Считаю себя свиньёй"
Украинским военным в Артёмовске приказали бросать тяжелораненых товарищей
Бережная прокомментировала состояние жены Костомарова: "Можно сойти с ума"
OutSports: Путин испортил "гей-вечера" хоккеистов НХЛ
Пулемётчик ВСУ в одиночку неделю отбивал атаки российских штурмовиков под Кременной
Ксения Собчак не стала отрицать свою влюблённость в SHAMAN
На Украине заявили, что поймали прятавшегося полгода в Купянске военного ВС РФ
Военкор Хайруллин: начались переговоры о сдаче Артёмовска
Линейки Dodge Charger, Challenger 2023 года получат скидки

Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России

2:30
Экономика

Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает Сербия из-за того, что до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям.

Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России

"Наша страна уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России, и это становится всё более невыносимым. Как министр экономики я не могу принять то, как много давления оказывается на президента Вучича, а мы молчим", — написал Башта на своей странице в Instagram*.

По его словам, по этой причине он поддерживает введение санкций против России. Поддерживает Башта и президента Сербии Александра Вучича, "в защите государства и национальных интересов".

Кроме того, он попросил правительство Сербии и всех министров высказаться по вопросу санкций.

Заявление министра экономики осудила партия "Объединённая Сербия", которая находится в коалиции с Сербской прогрессивной партией, возглавляемой Александром Вучичем.

Сам Вучич ранее неоднократно заявлял, что на Сербию оказывается большое давление, поскольку страна отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. Сербия на данный момент едва ли не единственное государство в Европе, которое не поддерживает санкции.

Впрочем, сам Вучич не исключает того, что рано или поздно Сербии придётся это сделать.

При этом Башта отнюдь не одинок. В правительстве Сербии есть силы, которые заинтересованы если и не полном разрыве отношений с Россией, то в существенном их ослаблении.

Например, летом прошлого года вице-премьер Зорана Михайлович заявила, будто министр иностранных дел России Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы выдаёт его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет.

"Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании", — так прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве заявление сербского вице-премьера.

* Принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
Украинские боевики захватили российского военного в плен
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
Польша готовится к прямому столкновению с Россией — Басурин
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Последние материалы
Начало борьбы за право контролировать рождаемость
Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России
Отар Кушанашвили попросил прощения у Анастасии Волочковой: "Считаю себя свиньёй"
Украинским военным в Артёмовске приказали бросать тяжелораненых товарищей
Бережная прокомментировала состояние жены Костомарова: "Можно сойти с ума"
OutSports: Путин испортил "гей-вечера" хоккеистов НХЛ
Пулемётчик ВСУ в одиночку неделю отбивал атаки российских штурмовиков под Кременной
Григорий Палама: воин Фаворского света
Правильно ли вы кормите свою собаку?
Ксения Собчак не стала отрицать свою влюблённость в SHAMAN
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников