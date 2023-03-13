Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает Сербия из-за того, что до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям.

"Наша страна уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России, и это становится всё более невыносимым. Как министр экономики я не могу принять то, как много давления оказывается на президента Вучича, а мы молчим", — написал Башта на своей странице в Instagram*.

По его словам, по этой причине он поддерживает введение санкций против России. Поддерживает Башта и президента Сербии Александра Вучича, "в защите государства и национальных интересов".

Кроме того, он попросил правительство Сербии и всех министров высказаться по вопросу санкций.

Заявление министра экономики осудила партия "Объединённая Сербия", которая находится в коалиции с Сербской прогрессивной партией, возглавляемой Александром Вучичем.

Сам Вучич ранее неоднократно заявлял, что на Сербию оказывается большое давление, поскольку страна отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. Сербия на данный момент едва ли не единственное государство в Европе, которое не поддерживает санкции.

Впрочем, сам Вучич не исключает того, что рано или поздно Сербии придётся это сделать.

При этом Башта отнюдь не одинок. В правительстве Сербии есть силы, которые заинтересованы если и не полном разрыве отношений с Россией, то в существенном их ослаблении.

Например, летом прошлого года вице-премьер Зорана Михайлович заявила, будто министр иностранных дел России Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы выдаёт его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет.

"Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании", — так прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве заявление сербского вице-премьера.

* Принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России

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