Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает Сербия из-за того, что до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям.
"Наша страна уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России, и это становится всё более невыносимым. Как министр экономики я не могу принять то, как много давления оказывается на президента Вучича, а мы молчим", — написал Башта на своей странице в Instagram*.
По его словам, по этой причине он поддерживает введение санкций против России. Поддерживает Башта и президента Сербии Александра Вучича, "в защите государства и национальных интересов".
Кроме того, он попросил правительство Сербии и всех министров высказаться по вопросу санкций.
Заявление министра экономики осудила партия "Объединённая Сербия", которая находится в коалиции с Сербской прогрессивной партией, возглавляемой Александром Вучичем.
Сам Вучич ранее неоднократно заявлял, что на Сербию оказывается большое давление, поскольку страна отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. Сербия на данный момент едва ли не единственное государство в Европе, которое не поддерживает санкции.
Впрочем, сам Вучич не исключает того, что рано или поздно Сербии придётся это сделать.
При этом Башта отнюдь не одинок. В правительстве Сербии есть силы, которые заинтересованы если и не полном разрыве отношений с Россией, то в существенном их ослаблении.
Например, летом прошлого года вице-премьер Зорана Михайлович заявила, будто министр иностранных дел России Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы выдаёт его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет.
"Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании", — так прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве заявление сербского вице-премьера.
* Принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США намерены регулировать климат на планете.