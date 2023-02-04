Вучич: Сербия была вынуждена осудить Россию на Генассамблее ООН

Сербия была вынуждена проголосовать за осуждение российской спецоперации на Украине в Генассамблеи в ООН, чтобы остаться на международной политической арене, заявил президент страны Александар Вучич.

По его словам, Сербия и так платит "высокую цену" за то, что не ввела санкции против России.

"Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить "вторжение" России на Украину (на Генеральной ассамблее ООН. — Прим. ред.), чтобы остаться на международной арене", — заявил Вучич на брифинге.

Он подчеркнул, что Запад, вероятно, осознал, что выиграть в противостоянии с Россией будет не так просто, как представляли политики. Именно поэтому Вашингтон и его партнёры начали давить на третьи страны.