Певица Глюкоза обратилась к режиссёру Фёдору Бондарчуку: "Любимый друг!"

Певица Глюкоза назвала режиссёра Фёдора Бондарчука своим другом.
Глюкоза разместила в "Инстаграме"* фотографии в обнимку с Фёдором Бондарчуком.
"С днём рождения, любимый друг!" — обратилась к режиссёру певица.
Она выразила кинодеятелю, которому исполнилось 57 лет, уважение, похвалив его за талант и умение дарить возможности другим людям.
"Долгих лет здоровья, благополучия твоей прекрасной семье, и пусть необъятная твоя энергия сможет реализовать всё задуманное. Очень любим тебя", — написала артистка в личном микроблоге.
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Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.