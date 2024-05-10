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Певица Глюкоза обратилась к режиссёру Фёдору Бондарчуку: "Любимый друг!"

Певица Глюкоза поздравила Фёдора Бондарчук с днём рождения

0:45
Шоу-бизнес

Певица Глюкоза назвала режиссёра Фёдора Бондарчука своим другом.

Певица Глюкоза поздравила Фёдора Бондарчук с днём рождения
Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman

Глюкоза разместила в "Инстаграме"* фотографии в обнимку с Фёдором Бондарчуком.

"С днём рождения, любимый друг!" — обратилась к режиссёру певица.

Она выразила кинодеятелю, которому исполнилось 57 лет, уважение, похвалив его за талант и умение дарить возможности другим людям.

"Долгих лет здоровья, благополучия твоей прекрасной семье, и пусть необъятная твоя энергия сможет реализовать всё задуманное. Очень любим тебя", — написала артистка в личном микроблоге.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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