Российский фигурист Коровин объявил об одобрении ему филиппинского гражданства

Российскому фигуристу Александру Коровину было одобрено получение гражданства Филиппин.
С 2021 года россиянин выступает с известной филиппинской фигуристкой Изабеллой Гамес. Ранее Коровин выступал в паре с Алисой Ефимовой, но после их расставания Коровин решил изменить своё спортивное гражданство.
Как пишет PhilStar, процесс смены гражданства занял некоторое время, и Коровин не комментировал этот вопрос долгое время. Однако несмотря на отсутствие гражданства, Коровин и Гамес имели право выступать на международных соревнованиях.
Осенью прошлого года Коровин и Гамес начали участвовать в международных турнирах. На их первом совместном чемпионате мира они заняли 18-е место, а на чемпионате четырех континентов они стали 9-ми.
Однако на последующем чемпионате мира в Монреале в 2024 году, им не удалось пройти в произвольную программу, они заняли 21-е место.
Получение филиппинского гражданства позволяет Коровину и Гамес более свободно выступать на международной арене и участвовать в квалификационных соревнованиях. Это открывает перед ними новые возможности для развития и достижения высоких результатов в фигурном катании.
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