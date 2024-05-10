Российский фигурист Коровин объявил об одобрении ему филиппинского гражданства

Российский фигурист Коровин получил гражданство Филлипин

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Российскому фигуристу Александру Коровину было одобрено получение гражданства Филиппин.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С 2021 года россиянин выступает с известной филиппинской фигуристкой Изабеллой Гамес. Ранее Коровин выступал в паре с Алисой Ефимовой, но после их расставания Коровин решил изменить своё спортивное гражданство.

Как пишет PhilStar, процесс смены гражданства занял некоторое время, и Коровин не комментировал этот вопрос долгое время. Однако несмотря на отсутствие гражданства, Коровин и Гамес имели право выступать на международных соревнованиях.

Осенью прошлого года Коровин и Гамес начали участвовать в международных турнирах. На их первом совместном чемпионате мира они заняли 18-е место, а на чемпионате четырех континентов они стали 9-ми.

Однако на последующем чемпионате мира в Монреале в 2024 году, им не удалось пройти в произвольную программу, они заняли 21-е место.

Получение филиппинского гражданства позволяет Коровину и Гамес более свободно выступать на международной арене и участвовать в квалификационных соревнованиях. Это открывает перед ними новые возможности для развития и достижения высоких результатов в фигурном катании.

Уже 19 фигуристов меняют спортивное гражданство. Реакция фигурного сообщества.