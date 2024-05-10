Сбербанк расширяет сеть: Греф объявил о масштабном открытии отделений в новых регионах России

Глава Сбербанка Герман Греф объявил о планах финансового учреждения расширить свою деятельность в новых регионах России, сообщает РИА Новости.
По его словам, банк намерен открывать там отделения.
Он пояснил, что в некоторых регионах отделения Сбербанка уже работают, а в других планируется открытие новых филиалов.
Ранее стало известно, что Сбербанк, в соответствии с законом о бесплатных переводах, вступившим в силу 1 мая, позволит клиентам переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии. Также установлен суточный лимит в размере 2 млн рублей.
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