Сбербанк расширяет сеть: Греф объявил о масштабном открытии отделений в новых регионах России

Сбербанк планирует работать в новых регионах РФ

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Сбербанка Герман Греф объявил о планах финансового учреждения расширить свою деятельность в новых регионах России, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Rakoon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, банк намерен открывать там отделения.

Он пояснил, что в некоторых регионах отделения Сбербанка уже работают, а в других планируется открытие новых филиалов.

Ранее стало известно, что Сбербанк, в соответствии с законом о бесплатных переводах, вступившим в силу 1 мая, позволит клиентам переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии. Также установлен суточный лимит в размере 2 млн рублей.