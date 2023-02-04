В Польше заявили, что западную технику "перемолотят" на Украине за квартал

Техника, которую Украине поставляют западные партнёры, продержится не более одного квартала боевых действий, заявил польский политолог Кристиан Холащинский.

Политолог подчеркнул, что киевский режим уже получил внушительное количество тяжёлой техники, но итог печален.

"Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал, — заявил политолог в эфире Radio Maryja. — (Конфликт. — Прим. ред.) перемолотит всякую технику, потому что в этом вся суть, так что танк будет возвращаться в политических и геополитических дискуссиях в среднем каждый квартал, потому что их будет не хватать каждый квартал".

Как подчеркнул Холащинский, возлагать надежды только на поставки техники нельзя и Запад с союзниками должен быть готов "защищаться своими силами".