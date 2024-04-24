Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой

Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ 2024" удивил публику предложением приютить семью Тодоренко в своем гостевом доме на время ремонта их квартиры.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Певец, работающий с Региной Тодоренко в шоу "Маска", поделился этой новостью с журналистами, отметив уютность и комфорт своего дома. Этот жест вызвал восхищение, но также привлек внимание к продолжающимся слухам о личной жизни Киркорова.

Он также рассказал о заботе за своим отцом, 91-летним Бедросом Киркоровым, отметив доброту и внимательность сиделки по имени Татьяна, которая обеспечивает его комфорт и благополучие.