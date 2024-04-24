Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой

Филипп Киркоров на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ 2024" удивил публику предложением приютить семью Тодоренко в своем гостевом доме на время ремонта их квартиры.
Певец, работающий с Региной Тодоренко в шоу "Маска", поделился этой новостью с журналистами, отметив уютность и комфорт своего дома. Этот жест вызвал восхищение, но также привлек внимание к продолжающимся слухам о личной жизни Киркорова.
Он также рассказал о заботе за своим отцом, 91-летним Бедросом Киркоровым, отметив доброту и внимательность сиделки по имени Татьяна, которая обеспечивает его комфорт и благополучие.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.