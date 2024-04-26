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Говорим об опасности свежего навоза для огорода

Самое доступное удобрение - навоз

2:14
Садоводство » Советы

Одним из важных аспектов здорового огородничества является правильное использование удобрений. Одним из самых доступных и популярных удобрений является свежий навоз. Однако, несмотря на его пользу для почвы, он может представлять опасность для огородников.

Самое доступное удобрение - навоз
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Свежий навоз может содержать вредные бактерии и микроорганизмы, которые могут вызвать различные заболевания у растений и людей. Например, в навозе часто встречаются бактерии, вызывающие сальмонеллез и другие инфекционные заболевания. При контакте с навозом без защитных средств, таких как перчатки, можно заразиться и заболеть.

Кроме того, свежий навоз может содержать вредные химические вещества, такие как пестициды и гербициды, которые были использованы на ферме или в саду, откуда он был получен. Эти вещества могут негативно влиять на здоровье человека и растений, а также загрязнять почву и воду.

Еще одной опасностью свежего навоза является его высокое содержание азота. При избыточном использовании навоза, азот может накапливаться в почве и приводить к перегною, что может привести к ухудшению качества почвы и урожая.

Кроме того, свежий навоз может привлекать вредителей, таких как насекомые и грызуны, которые могут нанести вред огороду и растениям. Они могут также переносить болезни и инфекции, которые могут распространиться на растения.

Чтобы избежать опасностей свежего навоза, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Во-первых, перед использованием навоза необходимо убедиться, что он был правильно переработан и не содержит вредных бактерий и химических веществ. Также рекомендуется использовать защитные средства, такие как перчатки и маски, при работе с навозом.

Кроме того, необходимо соблюдать правильную дозировку при использовании навоза в качестве удобрения. Не следует использовать его в избытке, чтобы избежать перегноя и загрязнения почвы. Также рекомендуется периодически перекапывать почву, чтобы избежать скопления азота.

Когда вносить, нормы и правила использования навоза
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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