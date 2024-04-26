Авиакомпании обязаны соблюдать температурные стандарты: важное сообщение от ведущих ведомств

Авиакомпании будут высаживать пассажиров из самолетов при духоте

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росавиация и Ространснадзор настаивают на том, чтобы авиакомпании осуществляли высадку пассажиров из салонов самолетов, если температура воздуха превышает установленные нормы. Эту информацию передает газета "Известия", ссылаясь на официальные письма данных ведомств. В случае невозможности поддержания оптимальной температуры после посадки, пассажиров следует оперативно высаживать и доставлять в терминал аэропорта.

Фото: flickr.com by eltpics is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно высказыванию главы Госавианадзора Владимира Ковальского, в российском авиационном законодательстве отсутствуют конкретные нормы по допустимой температуре воздуха на борту. Поэтому авиаперевозчики должны руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями, предусматривающими диапазон температур в салоне от 20 до 25 градусов.

Напомним, что 26 марта рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Красноярск был задержан. В некоторых источниках появилась информация о случае комы у одного из пассажиров из-за отказа системы подачи кислорода во время ожидания вылета из Таиланда. Однако авиакомпания опровергла этот инцидент.