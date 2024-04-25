Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика

Певица Жасмин показала младшего наследника в честь дня рождения ребёнка.
Певица Жасмин разместила в "Инстаграме"* кадры с младшим сыном Мироном. Мальчику исполнилось 8 лет.
"Ты растёшь настоящим мужчиной: сильным, ответственным, трудолюбивым, спортивным и невероятно обаятельным", — написала звезда.
Она отметила, что в прошлом остались драки ребёнка с сестрой и капризы. Сейчас Мирон, по словам артистки, увлекается шахматами, борьбой, гитарой, теннисом, плаванием, рисованием.
От первого брака у Жасмин есть сын Михаил (1997 года рождения), от второго брака — дочь Маргарита (2012 года рождения) и сын Мирон (он родился в 2016 году).
Ранее певица Надежда Бабкина показала младшую внучку.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.