Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика

Певица Жасмин поздравила младшего сына с днём рождения

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин показала младшего наследника в честь дня рождения ребёнка.

Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public domain

Певица Жасмин разместила в "Инстаграме"* кадры с младшим сыном Мироном. Мальчику исполнилось 8 лет.

"Ты растёшь настоящим мужчиной: сильным, ответственным, трудолюбивым, спортивным и невероятно обаятельным", — написала звезда.

Она отметила, что в прошлом остались драки ребёнка с сестрой и капризы. Сейчас Мирон, по словам артистки, увлекается шахматами, борьбой, гитарой, теннисом, плаванием, рисованием.

От первого брака у Жасмин есть сын Михаил (1997 года рождения), от второго брака — дочь Маргарита (2012 года рождения) и сын Мирон (он родился в 2016 году).

Ранее певица Надежда Бабкина показала младшую внучку.

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