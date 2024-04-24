Певица Надежда Бабкина показала свою младшую внучку Марфу в день рождения девочки

Надежда Бабкина поздравила внучку Марфу с днём рождения

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка России Надежда Бабкина поделилась фотографией с внучкой Марфой.

Фото: https://www.instagram.com/ngbabkina by Инстаграм Надежды Бабкиной is licensed under public domain

Певица разместила в своём Инстаграм* снимок с девятилетней наследницей.

"Сегодня день рождения моей младшей внучки Марфы — девочки нежной, тонкой, чуткой и трепетной. Поздравляю сердечно и желаю хороших друзей, успехов в учебе, радости и отличного настроения. С днём рождения!" — написала звезда под фото.

Марфа — младшая дочь единственного сына артистки Даниила. В семье сына певицы воспитываются также старший сын Георгий и средняя дочка Вера.

Ранее Бабкина поздравила с днём рождения своего старшего внука Георгия.

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