Надежда Бабкина показала почти взрослого красавца внука: "Всегда хочет сделать всё по-своему"

Надежда Бабкина показала подросшего внука Георгия: "Характер у него железный"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Надежда Бабкина поздравила внука Георгия с днём рождения.

Фото: Инстаграм Бабкиной

Бабкина опубликовала фото с 14-летним внуком Георгием в честь дня рождения мальчика.

Певица рассказала, что у внука день рождения 18 марта, тогда как она празднует день рождения 19 марта. Она рассказала, что сама выбрала имя наследнику. Она настояла на том, чтобы мальчика назвали Георгием в честь её отца, хотя родители планировала дать ребёнку имя Степан.

"С тех пор прошло 14 лет. Георгий растёт внимательным, добрым, смелым и рассудительным мальчиком. Характер у него железный. Всегда хочет сделать всё по-своему. Может быть, потому мы с ним так хорошо понимаем друг друга", — написала исполнительница народных песен в своём Инстаграм* под фото с внуком.

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