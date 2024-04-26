Число угонов в России снизилось в 3,5 раза — "китайцы" интересуют преступников меньше всего

"Согласие": в России в 3,5 раза снизилось число автоугонов

1:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

В январе-апреле 2024 года число угонов автомобилей снизилось в 3,5 раза по сравнению в аналогичным периодом в прошлом году, рассказали в страховой компании "Согласие".

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В текущем году клиенты страховщика заявляли о краже авто корейских и отечественных марок, в том числе Kia K5 и Lada Granta. Примечательно, что ни одного случая угона легковых "китайцев" в компании не зафиксировано. Однако в "Согласии" не исключают, что машины из КНР вызовут у злоумышленников интерес в будущем.

"Если учитывать угоны не только легковых, но и грузовых китайских транспортных средств (например, Shacman), то сейчас частота угонов по китайским маркам у нас составляет порядка 0,05 %. Это очень низкий показатель. В ближайшей перспективе мы не прогнозируем существенный рост числа хищений китайских автомобилей", — заявил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Павел Нефёдов.

Он отметил, что число китайских авто в российском автопарке выросла в 2023 году более чем в 4 раза, поэтому может увеличиться и частота угонов. В таком случае тариф по риску "хищение" для китайских марок может возрасти — сейчас он весьма низкий, подчеркнул Нефёдов.

По словам страховщика, самая крупная страховая выплата по каско из-за угона автомобиля в 2024 году составила почти 4,5 млн рублей — их получил владелец кроссовера Genesis GV80, у которого похитили машину во дворе дома в подмосковном Одинцове.

Ранее выяснилось, какие запчасти россияне чаще всего заменяют в китайских машинах.