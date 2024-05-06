Изменения в использовании маткапитала в 2023 году: анализ расходования на жилье и образование

Менее 50% семей направили маткапитал на жилье в 2023

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В 2023 году менее половины российских семей использовали материнский капитал для покупки жилья, согласно исследованию Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, о чём сообщают "Ведомости". В начале программы доля использования маткапитала на жилищные цели достигала 97,4%, однако в последующие годы этот показатель снизился, хотя общее число потративших его таким образом оставалось примерно на том же уровне.

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Ежегодно около 650 тысяч человек оплачивают часть стоимости жилья с помощью этой субсидии. После 2020 года, когда маткапитал стал выдаваться с рождением первого ребенка, количество его получателей увеличилось, но количество потребителей, расходующих его на жилье, осталось неизменным. В 2023 году значительного изменения в динамике расходования средств также не произошло, подчеркивают в ИнСАПе.

В прошлом году на улучшение жилищных условий был направлен маткапитал 45,6% его получателей. Это направление остаётся наиболее популярным, но потенциал для его дальнейшего роста отсутствует, отмечают авторы. Они предлагают увеличить возможности использования средств маткапитала на образовательные услуги для детей, на что в 2023 году определились 25,3% семей. В Москве семьи чаще тратят маткапитал на образование из-за высоких цен на жилье.

В настоящее время средства материнского капитала могут быть направлены не только на улучшение жилищных условий, но и на образование детей, формирование накопительной части трудовой пенсии матери, товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов, а также ежемесячные выплаты семьям с низким доходом.