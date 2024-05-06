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Какие растения ни в коем случае не стоит обрезать весной? Рассказываем

Некоторые растения могут пострадать от обрезки

2:27
Садоводство » Цветы

Многие садоводы и цветоводы весной принимаются за обрезку растений, чтобы они выглядели более аккуратно и здорово. Однако, не все растения нуждаются в обрезке весной, а некоторые даже могут пострадать от этой процедуры. В этой статье мы расскажем о том, какие растения не стоит обрезать весной.

Некоторые растения могут пострадать от обрезки
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Розы. Эти красивые цветы являются любимцами многих садоводов, но обрезка их весной может привести к серьезным проблемам. В это время года розы только начинают активно расти и цвести, поэтому обрезка может нарушить их естественный ритм и замедлить рост. Кроме того, обрезка роз весной может привести к повреждению бутонов, которые уже начали формироваться. Лучше всего обрезать розы в конце лета или осенью, когда они перестают цвести.

2. Лилии. Эти изящные цветы также не нуждаются в обрезке весной. Лилии обычно цветут в конце лета или осенью, поэтому обрезка весной может лишить их сил и энергии, необходимых для цветения. Кроме того, обрезка может повредить луковицы и привести к их гибели. Лучше всего обрезать лилии после цветения, когда они перестают расти.

3. Хвойные растения. Многие садоводы считают, что обрезка хвойных растений весной помогает им сохранить форму и плотность. Однако, это не совсем так. Хвойные растения обычно растут медленно и не нуждаются в частой обрезке. Кроме того, обрезка весной может повредить их новые побеги и привести к заболеваниям. Лучше всего обрезать хвойные растения в конце лета или осенью.

4. Фруктовые деревья. Весна - это время, когда фруктовые деревья начинают цвести и образовывать плоды. Обрезка в это время может нарушить их естественный ритм и привести к уменьшению урожая. Кроме того, обрезка может повредить цветы и бутоны, которые уже начали формироваться. Лучше всего обрезать фруктовые деревья после сбора урожая или в конце лета.

5. Цветы-однолетники. Эти растения обычно высаживаются каждый год и цветут только один сезон.

Когда лучше всего обрезать сад?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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