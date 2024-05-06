Названы ситуации, когда владельцу кошки понадобится сода: должна быть в доме у каждого кошатника

Пищевая сода пригодна для множества бытовых задач, включая уход за домашними питомцами. Гидрокарбонат натрия делает процесс ухода за кошками гораздо проще. Так в каких ситуациях владельцу кошки следует обратиться к этому средству?
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Мытье миски: вместо использования средств для мытья посуды, которые могут содержать опасные для животных компоненты, сода придет на помощь. Это не только эффективное, но и безопасное средство для очистки миски от загрязнений.
Очистка мебели: если ваш кот стал причиной пятен на мебели, сода справится с этой задачей отлично. Просто посыпьте грязные участки мебели содой, подождите 15 минут, затем воспользуйтесь пылесосом. Кроме того, сода поможет избавиться от неприятных запахов.
Наполнение лотка: перед добавлением наполнителя в кошачий лоток полезно посыпать дно небольшим количеством соды. Это поможет в абсорбции запахов и облегчит процесс чистки лотка.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.