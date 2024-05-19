Клаву Коку высмеяли за полностью скопированный клип американской певицы

Певицу Клаву Коку обвинили в копировании образа американской певицы

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока показала поклонникам фрагмент нового клипа на песню "Нет парня — нет проблем". Однако опубликованный видеоряд напомнил интернет-пользователям работу известной американской исполнительницы Дуа Липы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Клавы Коки в Инстаграм is licensed under public domain

Так, фанаты артистки уверены, что Клава Кока при создании свежей композиции и видео для нее взяла идею у Дуа Липы.

"Не понимаю, это же чисто клип Дуа Липы. Прямо один в один. Или в этом была задумка? Ну вряд ли бы она прямо настолько очевидно стала все копировать, это же под суд можно попасть", — написал один из комментаторов.

Клава Кока не прошла мимо возникшего ажиотажа и призвала всех к позитиву.

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