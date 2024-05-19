Ягодицы и бедра станут подтянутыми: делайте каждый день это упражнение

Упражнения "ходим на ягодицах"— это отличный способ укрепить и подтянуть мышцы ягодиц, а также улучшить общую силу и выносливость нижней части тела. Это упражнение можно проводить как в зале, так и дома, так как для его выполнения не требуются дополнительные тренажеры или оборудование.
Во время упражнений следует держать мышцы бедер и живота напряженными. На начальных этапах достаточно 3-5 шагов вперед с 3 подходами.
Чтобы сделать тренировку более комфортной, подумайте о том, чтобы выполнять ее на полу с ковровым покрытием или на коврике для йоги.
Важно выбрать подходящую одежду для занятий, чтобы избежать раздражения кожи.
Подойдут узкие брюки или леггинсы, которые легко скользят по полу.
Не рекомендуется заниматься в свободной одежде. Это ограничивает вашу свободу передвижения и делает неудобным передвижение в помещении.
Это упражнение отлично подойдет как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Постепенно увеличивайте количество повторений и расстояние, чтобы достичь лучших результатов.
Не забывайте включать упражнение "ходим на ягодицах" в свою тренировочную программу, чтобы улучшить свою форму и силу нижней части тела.
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