Ягодицы и бедра станут подтянутыми: делайте каждый день это упражнение

Ходьба на ягодицах: как делать упражнение

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Упражнения "ходим на ягодицах"— это отличный способ укрепить и подтянуть мышцы ягодиц, а также улучшить общую силу и выносливость нижней части тела. Это упражнение можно проводить как в зале, так и дома, так как для его выполнения не требуются дополнительные тренажеры или оборудование.

Ходьба на ягодицах. Как делать упражнение - ходьба на попе. Какие мышцы работают. Чем полезна

Как выполнять упражнение

Во время упражнений следует держать мышцы бедер и живота напряженными. На начальных этапах достаточно 3-5 шагов вперед с 3 подходами.

Чтобы сделать тренировку более комфортной, подумайте о том, чтобы выполнять ее на полу с ковровым покрытием или на коврике для йоги.

Важно выбрать подходящую одежду для занятий, чтобы избежать раздражения кожи.

Подойдут узкие брюки или леггинсы, которые легко скользят по полу.

Не рекомендуется заниматься в свободной одежде. Это ограничивает вашу свободу передвижения и делает неудобным передвижение в помещении.

Это упражнение отлично подойдет как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Постепенно увеличивайте количество повторений и расстояние, чтобы достичь лучших результатов.

Не забывайте включать упражнение "ходим на ягодицах" в свою тренировочную программу, чтобы улучшить свою форму и силу нижней части тела.