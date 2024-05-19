Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к дачным поездкам

В загородных поездках автомобиль часто выходит из строя из-за проколов шин, перегрева двигателя и механических повреждений.
Перед началом дачного сезона обязательно проведите плановое техобслуживание автомобиля, советует Сергей Буров, руководитель маркетплейса ПЭК: MALL. В это входит осмотр подвески и рулевого управления, проверка уровня масла в двигателе и состояния осветительных приборов, особенно фар ближнего и дальнего света, указателей поворота и стоп-сигналов.
Тормоза
Особое внимание следует уделить тормозной системе: проверьте, нет ли утечек тормозной жидкости и при необходимости замените тормозные колодки. Оцените состояние карданного вала и приводов колес, чтобы убедиться в их надежной работе. В случае неисправности привода автомобиль может не сдвинуться с места или создать аварийную ситуацию.
Двигатель
Чтобы избежать перегрева двигателя, проверьте уровень антифриза в радиаторе. Если уровень соответствует метке на горловине или немного выше, всё в порядке. В противном случае долейте антифриз.
Шины
Буров также рекомендует проверить состояние шин. Проколы колес часто становятся причиной проблем в загородных поездках. Перед поездкой на дачу снизьте давление в шинах на 0,1-0,3 атм, чтобы уменьшить риск повреждений колес на участках с острым гравием.
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