Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к дачным поездкам

Эксперт Буров: перед выездом на дачу проведите плановое техобслуживание авто

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В загородных поездках автомобиль часто выходит из строя из-за проколов шин, перегрева двигателя и механических повреждений.

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Перед началом дачного сезона обязательно проведите плановое техобслуживание автомобиля, советует Сергей Буров, руководитель маркетплейса ПЭК: MALL. В это входит осмотр подвески и рулевого управления, проверка уровня масла в двигателе и состояния осветительных приборов, особенно фар ближнего и дальнего света, указателей поворота и стоп-сигналов.

Тормоза

Особое внимание следует уделить тормозной системе: проверьте, нет ли утечек тормозной жидкости и при необходимости замените тормозные колодки. Оцените состояние карданного вала и приводов колес, чтобы убедиться в их надежной работе. В случае неисправности привода автомобиль может не сдвинуться с места или создать аварийную ситуацию.

Двигатель

Чтобы избежать перегрева двигателя, проверьте уровень антифриза в радиаторе. Если уровень соответствует метке на горловине или немного выше, всё в порядке. В противном случае долейте антифриз.

Шины

Буров также рекомендует проверить состояние шин. Проколы колес часто становятся причиной проблем в загородных поездках. Перед поездкой на дачу снизьте давление в шинах на 0,1-0,3 атм, чтобы уменьшить риск повреждений колес на участках с острым гравием.