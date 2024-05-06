Венера теряет океаны: новое открытие учёных переворачивает понимание судьбы планеты

Венера и Земля сформировались в схожих условиях, что подразумевает первоначальное наличие значительных объемов воды на Венере, достаточных для создания глубокого глобального океана.
Однако, современные данные показывают наличие лишь минимального количества воды на Венере, обогащенной изотопом дейтерия.
Потеря воды происходила в основном за первые два миллиарда лет через процесс, названный "взрывным парниковым эффектом", в результате которого водород улетучивался в космос. Новые исследования предполагают, что диссоциативная рекомбинация катиона формила (HCO+) могла играть ключевую роль в ускорении этого процесса, сообщает Nature.
Точные механизмы и темпы потери воды еще предстоит выяснить, что станет возможным благодаря запланированным миссиям на Венеру, хотя существующие инструменты не позволяют прямо наблюдать ключевые ионы и процессы.
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