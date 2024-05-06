Венера теряет океаны: новое открытие учёных переворачивает понимание судьбы планеты

Nature: стало известно, как Венера так быстро потеряла воду из атмосферы

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Венера и Земля сформировались в схожих условиях, что подразумевает первоначальное наличие значительных объемов воды на Венере, достаточных для создания глубокого глобального океана.

Фото: photojournal.jpl.nasa.gov by NASA is licensed under Public Domain

Однако, современные данные показывают наличие лишь минимального количества воды на Венере, обогащенной изотопом дейтерия.

Потеря воды происходила в основном за первые два миллиарда лет через процесс, названный "взрывным парниковым эффектом", в результате которого водород улетучивался в космос. Новые исследования предполагают, что диссоциативная рекомбинация катиона формила (HCO+) могла играть ключевую роль в ускорении этого процесса, сообщает Nature.

Точные механизмы и темпы потери воды еще предстоит выяснить, что станет возможным благодаря запланированным миссиям на Венеру, хотя существующие инструменты не позволяют прямо наблюдать ключевые ионы и процессы.