Пилот Макс Ферстаппен не собирается покидать "Ред Булл"

Гонщик Макс Ферстаппен заявил, что не собирается покидать "Ред Булл".
Он является трехкратным чемпионом "Формулы-1".
Ранее команда сообщила об уходе технического директора Эдриена Ньюи в следующем году. Макса Ферстаппена эта новость не заставила думать о своем будущем в "Ред Булл".
"Дело не в деньгах. Я счастлив, как складываются дела у команды", — приводит слова Ферстаппена официальный сайт "Формулы-1", на который ссылаются РИА Новости.
Напомним, что пилот Ферстаппен — первый в зачете сезона-2024 "Формулы-1". Он лидировал четыре раза в пяти гонках.
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