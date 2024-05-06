Пилот Макс Ферстаппен не собирается покидать "Ред Булл"

Гонщик Ферстаппен заявил, что не уйдет из "Ред Булл"

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Гонщик Макс Ферстаппен заявил, что не собирается покидать "Ред Булл".

Фото: flickr.com by Jake Archibald is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он является трехкратным чемпионом "Формулы-1".

Ранее команда сообщила об уходе технического директора Эдриена Ньюи в следующем году. Макса Ферстаппена эта новость не заставила думать о своем будущем в "Ред Булл".

"Дело не в деньгах. Я счастлив, как складываются дела у команды", — приводит слова Ферстаппена официальный сайт "Формулы-1", на который ссылаются РИА Новости.

Напомним, что пилот Ферстаппен — первый в зачете сезона-2024 "Формулы-1". Он лидировал четыре раза в пяти гонках.