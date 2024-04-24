Первое, второе и капот: стало известно, какие детали россияне чаще всего меняют по страховке в китайских автомобилях

Лобовое стекло и бамперы попали в топ самых заменяемых деталей в китайских авто

2:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

В топ самых заменяемых деталей в китайских машинах в 2023 году вошли лобовое стекло, передний и задний бамперы, клипсы, датчик дождя, решетка радиатора, передняя и противотуманная фары, спойлер заднего бампера и капот. К такому результатам пришёл "Ингосстрах", проанализировав более 11 тысяч страховых случаев по каско и более 88 тысяч случаев по ОСАГО.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Страховщик отметил, что количество страховых случаев с участием "китайцев" по каско выросло в 2,3 раза, а по ОСАГО — в 1,9 раза. При этом средняя выплата по каско составила более 140 тысяч рублей, что на 19,8% больше, чем в 2022 году.

Согласно данным, чаще всего за возмещением по каско обращались владельцы марок Haval (26,78%), Chery (21,29%), Geely (16,30%), EXEED (15,18%) и OMODA (6,58%). По ОСАГО больше всего обращений зафиксировано от владельцев Chery (25,45%), Geely (18,74%), Haval (17,70%) и Lifan (6,11%).

Лидером по заявленным страховым случаям по каско стала Москва (37,82%), на втором месте оказался Санкт-Петербург (12,70%), на третьем - Московская область (9,78%). Пятерку замыкают Челябинская (2,73%) и Новосибирская область (2,10%).

По ОСАГО первенство снова у Москвы (31,13%). Остальные места в топ-5 разделили Санкт-Петербург (10,50%), Московская область (5,07%), Челябинская область (3,90%) и Краснодарский край (2,84%).

Ранее финомбудсмен уличил СК "Росгосстрах" в неприемлемой замене ОСАГО на мини-каско.