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"Росгосстрах" заменил ОСАГО на мини-каско и попал под прицел финомбудсмена

"Росгосстрах" уличили в неприемлемой практике с автостраховкой

1:36
Страхование

Финансовый уполномоченный обнаружила в работе СК "Росгосстрах" неприемлемую практику смешивания короткого полиса каско и ОСАГО, сообщает АСН.

"Росгосстрах" уличили в неприемлемой практике с автостраховкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Суть практики заключалась в том, что юрлицо, не связанное с потребителем, заключило договор мини-каско в отношении авто последнего, указав его в качестве выгодоприобретателя.

После ДТП потребитель обратился в "Росгосстрах", где ему предложили подписать форму заявления, содержащую следующую формулировку: "Прошу ПАО СК "Росгосстрах" рассмотреть заявленное событие на основании договора каско. Если размер ущерба не превысит размер франшизы, установленный указанным договором каско, то прошу рассмотреть заявленное событие на условиях договора ОСАГО".

Хотя размер ущерба по ДТП не превысил размер франшизы, страховщик произвёл выплату по каско, хотя должен был возместить ущерб в рамках договора ОСАГО, указал финомбудсмен.

В пресс-службе "Росгосстраха" АСН рассказали, что сейчас компания не применяет указанную практику и что такие случаи не были массовыми. Представители страховщика добавили, что продажи мини-каско распространены на рынке и не имеют целью увеличение срока урегулирования.

Ранее финомбудсмен рассказал, что страховщики применяют упрощённые договоры каско вместо ОСАГО для того, чтобы увеличить себе сроки проведения ремонта авто.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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