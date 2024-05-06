Топ-3 самых дорогих тура для Россиян: венеция, Турция и эксклюзивные предложения

Издание Прайм сообщает, что стоимость самого дорогого тура в Турцию на майские праздники достигла 1,3 миллиона рублей, по данным онлайн-агентства Travelata. Тур включает пребывание трех взрослых и двух детей на восемь ночей в пятизвездочном отеле с услугой "все включено" в Кемере.
Однако, несмотря на высокую стоимость, этот тур не является самым роскошным выбором для российских путешественников. Согласно отчетам других бронировочных сервисов, включая OneTwoTrip, одним из самых дорогих туров оказался отдых в Венеции, который обошелся россиянам в 2,55 миллиона рублей за 11 ночей в пятизвездочном отеле с завтраком для двоих.
Также среди предпочтений российских туристов находятся такие дорогие направления, как Дубай, Нью-Йорк, Цюрих и Париж. В России самыми дорогими направлениями для отдыха являются Москва, Сочи и Адлер.
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