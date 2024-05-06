Топ-3 самых дорогих тура для Россиян: венеция, Турция и эксклюзивные предложения

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Самый дорогой тур в Турцию составил 1,3 млн рублей

1:04
Туризм

Издание Прайм сообщает, что стоимость самого дорогого тура в Турцию на майские праздники достигла 1,3 миллиона рублей, по данным онлайн-агентства Travelata. Тур включает пребывание трех взрослых и двух детей на восемь ночей в пятизвездочном отеле с услугой "все включено" в Кемере.

Самый дорогой тур в Турцию составил 1,3 млн рублей
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, несмотря на высокую стоимость, этот тур не является самым роскошным выбором для российских путешественников. Согласно отчетам других бронировочных сервисов, включая OneTwoTrip, одним из самых дорогих туров оказался отдых в Венеции, который обошелся россиянам в 2,55 миллиона рублей за 11 ночей в пятизвездочном отеле с завтраком для двоих.

Также среди предпочтений российских туристов находятся такие дорогие направления, как Дубай, Нью-Йорк, Цюрих и Париж. В России самыми дорогими направлениями для отдыха являются Москва, Сочи и Адлер.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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