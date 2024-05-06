Если вы заметили это, не ешьте, чтобы не отравиться: простой способ быстро определить несвежие яйца

Названы признаки несвежих яиц

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда бывает сложно определить, испорчено яйцо или нет. В этой статье мы расскажем, как это определить, не разбив яйцо.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как определить несвежие яйца

Погрузите яйца в воду. Если они остаются лежать на дне в горизонтальном положении, значит, они очень свежие. Яйца, слегка приподнятые под тупым углом вверх, уже не свежие, но их еще можно использовать в приготовлении горячих блюд. Если они всплывают на поверхность, то яйца испорчены и их нельзя употреблять в пищу.

Испорченное яйцо нужно аккуратно выбросить, не разбивая его. Если тухлое яйцо разобьется, ужасный запах пропитает всю кухню и ваш дом.

Как выглядит испорченное яйцо внутри

Если яйцо свежее, желток будет располагаться в центре, белок будет белым, без пятен и потемнений. Если вы видите, что на желтке или белке есть сгустки крови, изменение цвета, яйцо испорчено.