Если вы заметили это, не ешьте, чтобы не отравиться: простой способ быстро определить несвежие яйца

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Названы признаки несвежих яиц

1:03
Здоровье

Иногда бывает сложно определить, испорчено яйцо или нет. В этой статье мы расскажем, как это определить, не разбив яйцо.

Названы признаки несвежих яиц
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как определить несвежие яйца

Погрузите яйца в воду. Если они остаются лежать на дне в горизонтальном положении, значит, они очень свежие. Яйца, слегка приподнятые под тупым углом вверх, уже не свежие, но их еще можно использовать в приготовлении горячих блюд. Если они всплывают на поверхность, то яйца испорчены и их нельзя употреблять в пищу.

Испорченное яйцо нужно аккуратно выбросить, не разбивая его. Если тухлое яйцо разобьется, ужасный запах пропитает всю кухню и ваш дом.

Как выглядит испорченное яйцо внутри

Если яйцо свежее, желток будет располагаться в центре, белок будет белым, без пятен и потемнений. Если вы видите, что на желтке или белке есть сгустки крови, изменение цвета, яйцо испорчено.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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