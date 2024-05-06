Оригинальная свинина на сковороде: готовим её с цукини и оливками

Это рецепт свинины на сковороде, приготовленной с оливками и цукини. Блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" получается сочным и ароматным, с нежной свининой и освежающими овощами. Для дополнительного вкусового разнообразия используются бальзамический уксус, специи и свежий базилик.
Ингредиенты:
— 450 г свиной вырезки,
— 2 луковицы,
— 1 цукини,
— 10-12 оливок без косточек,
— 1 зубчик чеснока,
— 1 небольшой пучок базилика,
— 4 столовые ложки бальзамического уксуса,
— 4 столовые ложки оливкового масла,
— 0,5 чайной ложки копчёной или обычной паприки,
— 1 столовая ложка мёда (по желанию),
— 1/4 чайной ложки соли,
— 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца,
— 1/4 чайной ложки орегано,
— 1/4 чайной ложки сушёного майорана или розмарина.
Инструкции:
Подавайте свинину на сковороде с оливками и цукини горячей, как основное блюдо. Можно подать с рисом, картофельным пюре или свежим салатом на обед или ужин. Приятного аппетита!
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