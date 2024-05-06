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Оригинальная свинина на сковороде: готовим её с цукини и оливками

Свинина на сковороде с оливками и цукини: овощи в рецепте обогатят вкус блюда

2:22
Еда

Это рецепт свинины на сковороде, приготовленной с оливками и цукини. Блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" получается сочным и ароматным, с нежной свининой и освежающими овощами. Для дополнительного вкусового разнообразия используются бальзамический уксус, специи и свежий базилик.

Свинина на сковороде с оливками и цукини: овощи в рецепте обогатят вкус блюда
Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 450 г свиной вырезки,

— 2 луковицы,

— 1 цукини,

— 10-12 оливок без косточек,

— 1 зубчик чеснока,

— 1 небольшой пучок базилика,

— 4 столовые ложки бальзамического уксуса,

— 4 столовые ложки оливкового масла,

— 0,5 чайной ложки копчёной или обычной паприки,

— 1 столовая ложка мёда (по желанию),

— 1/4 чайной ложки соли,

— 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца,

— 1/4 чайной ложки орегано,

— 1/4 чайной ложки сушёного майорана или розмарина.

Инструкции:

  1. Нарежьте свиную вырезку на средние кусочки толщиной примерно 1 см, а лук — полукольцами. Цукини нарежьте тонкими кругами, а оливки могут быть без косточек.
  2. В небольшой миске смешайте бальзамический уксус, оливковое масло, паприку, мёд (если используете), измельчённый чеснок, соль, перец, орегано и майоран.
  3. Положите свинину в пакет и залейте приготовленным соусом. Перемешайте, чтобы мясо равномерно пропиталось, и оставьте в холодильнике на 20-30 минут для маринования.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте лук до золотистого цвета в течение 2-3 минут. Добавьте свинину с соусом и готовьте еще 5-6 минут, периодически переворачивая кусочки мяса, чтобы они приобрели аппетитный румяный цвет.
  5. После добавьте оливки и цукини в сковороду. Продолжайте жарить еще 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы овощи стали мягкими и готовыми.
  6. Перед подачей посыпьте блюдо свежим базиликом, чтобы добавить ароматные нотки.

Подавайте свинину на сковороде с оливками и цукини горячей, как основное блюдо. Можно подать с рисом, картофельным пюре или свежим салатом на обед или ужин. Приятного аппетита!

Летнее блюдо. Мясо с кабачками и овощами. Ммм… вкуснятина.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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