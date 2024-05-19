TRN: украинец нарвался в Турции на местного боксёра из-за драки с русскими

TRN: украинец подрался с турком из-за картины о драке с русскими

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Драку украинца с турком спровоцировала картина об… эпической и легендарной драке украинцев с русскими.

Фото: Главные новости Турции is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Турецкий бизнесмен сообщил, что был вынужден обороняться от украинского соискателя работы после выяснения подробностей про картину на стене в его рабочем кабинете — сообщают "Главные новости Турции (TRN)".

Напомним, что ранее, в 2014 году, СМИ писали о "мордобое до небес и рубке как в гражданскую" между русскими украинцами.

"Вечером гости напились, и от украинцев начались дикие вопли "Москаляку на гиляку". Группа из 10 националистов поспорила с аналогичной группой, в которую входили питерцы, потом подтянулись москвичи. Среди тех, кто подтянулся, был кто-то из Донецка. В итоге мордобой был просто до небес!!! Дрались шезлонгами, стульями, топили кого-то в бассейне отеля", — сообщали очевидцы.

В итоге кто-то из русских туристов повесил над отелем флаг России, однако "заварушка" закончилась с приездом местной полиции — флаг сняли, штрафы выписали, высылать никого не стали.

Судя по всему, украинский беженец (пришедший устраиваться на работу к турку-владельцу нескольких магазинов) увидел на стене картину. Она изображала драку некоего мужчины в красных плавках с другим мужчиной — в жёлто-синих плавках.

Искавший работу украинец поинтересовался "это драка наших с русскими?", получил ответ "даже если так, то что?" В ответ беженец попытался ударить турка, но получил физический отпор и отправился на улицу.

Владелец магазина Кемаль Тозлу пояснил, что картиной на стене был "постер с распечатанной картинкой драки на пляже, которую сыну нарисовала нейросеть".