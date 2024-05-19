TRN: украинец нарвался в Турции на местного боксёра из-за драки с русскими

Драку украинца с турком спровоцировала картина об… эпической и легендарной драке украинцев с русскими.
Турецкий бизнесмен сообщил, что был вынужден обороняться от украинского соискателя работы после выяснения подробностей про картину на стене в его рабочем кабинете — сообщают "Главные новости Турции (TRN)".
Напомним, что ранее, в 2014 году, СМИ писали о "мордобое до небес и рубке как в гражданскую" между русскими украинцами.
"Вечером гости напились, и от украинцев начались дикие вопли "Москаляку на гиляку". Группа из 10 националистов поспорила с аналогичной группой, в которую входили питерцы, потом подтянулись москвичи. Среди тех, кто подтянулся, был кто-то из Донецка. В итоге мордобой был просто до небес!!! Дрались шезлонгами, стульями, топили кого-то в бассейне отеля", — сообщали очевидцы.
В итоге кто-то из русских туристов повесил над отелем флаг России, однако "заварушка" закончилась с приездом местной полиции — флаг сняли, штрафы выписали, высылать никого не стали.
Судя по всему, украинский беженец (пришедший устраиваться на работу к турку-владельцу нескольких магазинов) увидел на стене картину. Она изображала драку некоего мужчины в красных плавках с другим мужчиной — в жёлто-синих плавках.
Искавший работу украинец поинтересовался "это драка наших с русскими?", получил ответ "даже если так, то что?" В ответ беженец попытался ударить турка, но получил физический отпор и отправился на улицу.
Владелец магазина Кемаль Тозлу пояснил, что картиной на стене был "постер с распечатанной картинкой драки на пляже, которую сыну нарисовала нейросеть".
Причем выяснилось, что про драку русских с украинцами он ничего не знал, но "любит хорошие драки" и занимается боксом.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".