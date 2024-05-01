Шашлык в духовке: общие рекомендации для отличного результата

Шашлык в духовке — это классический блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях, и оно будет не хуже, чем на открытом огне.
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Вот общие рекомендации по приготовлению шашлыка в духовке:
Выберите свежую свинину, говядину, курятину или баранину без шкурок и плёночек. Небольшие прослойки жира повысят сочность шашлыка.
Не нарезайте мясо слишком маленькими кусочками, иначе шашлык может получиться сухим. Идеальный размер мясных кубиков — около 3-5 см.
Чтобы готовое мясо было сочным и ароматным, сначала его нужно замариновать. Воспользуйтесь нашими рецептами отличных маринадов.
Аромата копчения можно добиться с помощью жидкого дыма. Он можно добавить прямо в маринад, налить в противень, если будете готовить шашлык на шпажках или в рукаве, или же на дно банки. На 1 кг мяса используют 1 чайную ложку жидкого дыма.
Разместите мясо на металлических шпажках или в специальных рукавах для шашлыка. Обеспечьте достаточную пространственную отдельность кусочков мяса, чтобы они сварились равномерно.
Предварительно включите духовку и нагрейте ее до 200-220 градусов Цельсия.
Поместите мясо на грейфер или в рукава и накройте сверху еще одним рукавом или крышкой духовки.
Готовите шашлык в духовке в течение 20-30 минут.
Когда мясо станет золотистым и его текстура будет приятно мягкой, шашлык готов. Извлеките его из духовки и дайте ему немного остыть. Переложите шашлык на тарелку и проверьте, чтобы все кусочки мяса были готовы.
Следуйте этим рекомендациям, и вы получите ароматный и вкусный шашлык, который будет радовать вас и ваших гостей.
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Невероятно сочный и мягкий шашлык в духовке. 2 рецепта шашлыка