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Шашлык в духовке: общие рекомендации для отличного результата

Как приготовить шашлык в духовке, чтобы он получился таким же вкусным, как на природе

1:56
Еда

Шашлык в духовке — это классический блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях, и оно будет не хуже, чем на открытом огне.

Как приготовить шашлык в духовке, чтобы он получился таким же вкусным, как на природе
Фото: flickr.com by secretlond is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вот общие рекомендации по приготовлению шашлыка в духовке:

  1. Выберите свежую свинину, говядину, курятину или баранину без шкурок и плёночек. Небольшие прослойки жира повысят сочность шашлыка.
  2. Не нарезайте мясо слишком маленькими кусочками, иначе шашлык может получиться сухим. Идеальный размер мясных кубиков — около 3-5 см.
  3. Чтобы готовое мясо было сочным и ароматным, сначала его нужно замариновать. Воспользуйтесь нашими рецептами отличных маринадов.
  4. Аромата копчения можно добиться с помощью жидкого дыма. Он можно добавить прямо в маринад, налить в противень, если будете готовить шашлык на шпажках или в рукаве, или же на дно банки. На 1 кг мяса используют 1 чайную ложку жидкого дыма.
  5. Разместите мясо на металлических шпажках или в специальных рукавах для шашлыка. Обеспечьте достаточную пространственную отдельность кусочков мяса, чтобы они сварились равномерно.
  6. Предварительно включите духовку и нагрейте ее до 200-220 градусов Цельсия.
  7. Поместите мясо на грейфер или в рукава и накройте сверху еще одним рукавом или крышкой духовки.
  8. Готовите шашлык в духовке в течение 20-30 минут.
  9. Когда мясо станет золотистым и его текстура будет приятно мягкой, шашлык готов. Извлеките его из духовки и дайте ему немного остыть. Переложите шашлык на тарелку и проверьте, чтобы все кусочки мяса были готовы.

Следуйте этим рекомендациям, и вы получите ароматный и вкусный шашлык, который будет радовать вас и ваших гостей.

Невероятно сочный и мягкий шашлык в духовке. 2 рецепта шашлыка
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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