В США создали занавески с эффектом тишины

В Массачусетсе создали занавески, "создающие тишину"

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из Массачусетского технологического института опубликовала научную статью о новом устройстве, способном блокировать или уменьшать шум. Для достижения поставленных целей достаточно использовать тонкие листы специальной ткани. В результате экспериментов было выявлено, что наилучшее эффективность проявляет шелковая ткань.

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Учёные обнаружили способ преобразовать ткань в колеблющийся элемент. Этому удается добиться, если пристроить к ткани пьезоэлектрическое волокно толщиной всего 0,13 мм и пропустить через него переменный ток. В результате волокно начинает быстро колебаться, создавая вибрации, которые передаются в ткань. Это приводит к вытеснению воздуха и образованию звуковых волн, аналогичных динамикам. В случае, если эти волны не совпадают по фазе с другими, последние нейтрализуются.

Кроме того, пьезоэлектрическое волокно можно использовать для фиксации ткани в неподвижном состоянии. Это позволяет избежать синхронной вибрации ткани с окружающими звуками, что препятствует проникновению значительной части нежелательного шума через ткань.

Проведенные испытания показали, что данный метод уменьшает колебания шелка на 95%, а звуковое давление снижается на 75%. Кроме того, ткань отражает до 68% звуков, исходящих изначально.

Авторы работы также утверждают о возможности использования данного подхода для создания звуков. Все же, учитывая, что окружающий мир уже перенасыщен шумом, на сегодняшний день более ценным является умение создавать тишину. Дальнейшее совершенствование данного изобретения дает надежду на то, что жильцы многоквартирных домов в будущем смогут насладиться появлением уникальных занавесок, способных избавить от шума со стороны соседей.